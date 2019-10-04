Malatya'da bulundu! Tam 5700 yıllık...

Binlerce yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda Geç Kalkolitik döneme ait bir konutta yaklaşık 5700 yıllık olduğu tahmin edilen çocuk iskeleti bulundu. Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünden uzmanlarca incelenecek iskelet, dönemin yaşantısına dair ipuçları verecek. Kazı Başkanı Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcelle Frangipane, "İskelete, höyükte ulaştığımız MÖ 3600-3700'lü yıllara ait tabakada rastladık. Yani çocuğun iskeleti 5600-5700 yıllık. Bu çok önemli bir buluntu. İskelete yapılacak analiz sonucu daha çok detaylı bilgilere de ulaşacağız. Çocuğun kollarında ve boynunda bulunan boncuklara daha önce rastlamamıştık. Bu boncuklar, çocuğun önemli bir aileye ait olduğunu gösteriyor'' dedi.
Giriş Tarihi: 4.10.2019 13:16Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 13:21
Fırat Nehri'nin batı kıyısında, Malatya'ya 7 kilometre mesafedeki Arslantepe, yüksek tarım potansiyeli, sulak alanları ve nehrin taşkınlarından korunan yapısı sayesinde binlerce yıl insanoğluna kucak açmış tarihi mekanlar arasında bulunuyor.