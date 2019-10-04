Marmara’dan sonra Akdeniz de sallandı

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Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman, Ortaca ve Marmaris ilçeleri açıklarında, 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre dün saat 07.44'te Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman ilçesine 43.55, Ortaca ilçesine 48.20, Marmaris ilçesine 49.66 kilometre uzaklıkta, Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 18.74 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Muğla'nın Ortaca, Dalaman, Marmaris ve Fethiye ilçeleri başta olmak üzere Antalya'nın ilçelerinde de hissedildi. Denizde meydana gelen depremin ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı öğrenildi.Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin olduğu fayla ilgili bilgi verdi. Sözbilir, "Muğla'nın 100 kilometre güneyinde olan deprem, Pliny-Strabo fay zonu olarak bilinen ve Afrika levhasının yırtıldığı zona karşılık gelen makaslama fayı üzerinde gelişti. Bu fay kabuksal ölçekli büyük bir doğrultu atımlı fay zonu olup, Anadolu karasında Fethiye-Burdur hattı boyunca geniş bir fay zonunun oluşumuna neden olmuştur. Bu bölgede fayların birbirini tetiklemesi olasıdır" dedi.