Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi! İstanbul Valiliği de duyurdu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ekim ayının ilk haftası itibari ile etkisini gösteren sıcak havalar yerini yağmura ve gök gürültüsüne bırakacak. Tam bu noktada, yurt geneline ilişkin beklediği hava durumu tahmin raporlarını duyuran Meteoroloji, Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in batısı için sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Rüzgar karşısında da vatandaşların tedbirli olmasını isteyen MGM, kısa süreli fırtına görülebileceğinin de altını çizdi. Meteoroloji'nin ardından ise bir uyarı da İstanbul Valiliği tarafından yapıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında, kent genelinin tamamnında yağmurlu havanın etkili olması beklendiği açıklanırken yağışların ne zaman başlayıp hangi tarihte sona ereceği de aktarıldı. Haberimizin detaylarından, Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilir, gün içerisinde beklenen değerleri görüntüleyebilirsiniz.