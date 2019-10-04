Metrobüste Deli Dumrul uygulaması

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'dadeli dumrul hikayesi gerçek oldu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi günlerdir kalabalık olması ile gündeme gelen Altunizade Metrobüs Durağı'ndaki turnikeleri dün metrobüs girişinden yaya üst geçidi girişine taşıdı. Yaya üst geçidini kullanarak karşıya geçmek isteyen vatandaşlar ise şaşkına döndü. Tunikeleri yaya geçidinin girişine koyan İBB, üst geçidi de otomatik olarak ücretli hale getirmiş oldu. Altunizade'de üst geçitten geçmek artık 3.85 lira. Vatandaşlar dün yaya üst geçidinde karşıya geçmek isteyince ne yapacaklarını bilemedi. Görevliler vatandaşlardan akbil basmalarını istedi. Geri dönen İstanbullular ise, "Yaya üst geçidinden yaya olarak geçemiyoruz. Geçmek için para ödememiz gerekiyor" diyerek tepki gösterdi. Yolculardan Ebubekir Çiftçi, "Yaya üst geçidi insanların ücretsiz kullanım hakkı var. Niye yaya geçidine ücret ödeyeyim ki. Kalabalığı önlemek için bulunan çözüm de ayrıca bir problem" dedi. İstanbullular, binlerce otobüs, metro, tramvay, metrobüs hatları ile unuttukları ulaşım sorununu, 25 yıl sonra göreve gelen CHP yönetimi ile yeniden hatırladı. Sosyal medyada da vatandaşların şikayetlerine rağmen değerlendirilmeye alınmayan çalışmalar sonrasında İETT'nin hemen hemen tüm hatlarda sefer sayılarında düzeltmeye veya azaltmaya gittiği görüldü.