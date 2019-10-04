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O davaya Bakanlık müdahil oldu

Cesedi hurda bir minibüste bulunan Nazmiye Oruçoğlu’nun davası başladı. atv’deki “ ile ” programında çözülen cinayetin davasına Aile Bakanlığı da müdahil oldu

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019
O davaya Bakanlık müdahil oldu
İstanbul Esenyurt'ta, 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu, 6 Eylül 2018'de kaybolduktan bir süre sonra hurda minibüs bagajında ölü bulunmuştu. atv ekranlarında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında çözülen cinayetle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı, minibüs sahibi Erhan Çetinkaya ile Oruçoğlu'nun eski eşi Yüksel Yağcı ve oğlu Serhat Yağcı hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açmıştı.

SUÇLAMAYI REDDETTİ
İlk duruşmaya katılan tutuklu Yüksel Yağcı, suçlamayı kabul etmeyip Oruçoğlu ile 2007'de ayrıldıklarını, ortak hisseli evlerini 2014'te oğluna vermek için ıslak imzalı senet hazırladıklarını ancak Oruçoğlu'nun imza vermek istemediğini anlattı. Yağcı, "Serhat, 'Anneme ulaşamıyorlar' dedi. 'Beni de aramadı' dedim. Pat diye bir yerlere gidebiliyordu. Kızını birkaç günlüğüne 'çok acil' diye bırakıp 3-4 gün sonra almaya gelmişti. Bu huyları vardı. Bir iki gün sonra oğlumla 'evine bakmaya gidelim' dedik. Komşularına sorduk, birkaç gündür gören yok. Polisi aradık, çilingirle açıldı ev. Bayağıdır eve girilmemiş gibiydi. Ablasını aradık. Oğlum polise ifade verdi, kayıp başvurusu yaptık" diye konuştu.

KLONLAMA SÖZÜ
Oruçoğlu'nun ölü bulunduğu hurda minibüsün sahibi olan ve tutuksuz yargılanan Erhan Çetinkaya ise Oruçoğlu'nu hayatı boyunca iki kez gördüğünü söyleyerek, cinayetle ilgisi olmadığını savundu. Mahkeme başkanı, Oruçoğlu'nun oğlu olan tutuksuz sanık İbrahim Serhat Yağcı'ya, annesi kaybolduktan bir süre sonra onu gördüğünü söyleyen kişiye neden "Klonlanmadıysa imkânsız" dediğini sordu. Sanık Yağcı, kimlik hırsızlığı konusuyla ilgili konuşurken bu ifadeyi kullandığını öne sürdü.

'HAYVAN ÖLÜSÜ SANDIK'
DURUŞMADA tanık olarak dinlenen Mustafa Topkaya şunları söyledi: "Sabah hurda toplayan bir arkadaş geldi ve arka tarafta ceset olduğunu söyledi. Cesedin kokusu geliyordu ama biz 'hayvan ölmüştür' diye düşündük. Polisler, 'bir hafta önce ölmüş olabilir' dedi. Cesedi bulmadan bir hafta önce oraya beyaz bir minibüs girmişti. Alanın özel mülk olduğunu ve çıkması gerektiğini söyledim. 20 dakika sonra geri geldiğimde, 'lastikleri yıkıyorum' dedi." Mahkeme heyeti, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Nazmiye Oruçoğlu'nun ağabeyi Mustafa Oruçoğlu'nun davaya katılma talebini de kabul etti. Eski eş Atay Tufan'ın katılma talebi ise doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle reddedildi. Sanık Yüksel Yağcı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, sanık İbrahim Serhat Yağcı hakkındaki adli kontrol şartını ise kaldırdı.

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O davaya Bakanlık müdahil oldu
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