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Öğretim görevlisinin feci ölümü

Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) görevli Öğretim Görevlisi Muhittin Özdal, yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019 17:35 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 17:42
Öğretim görevlisinin feci ölümü

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde ilçenin İpekyolu Caddesi üzerindeki Yüksekova Askerlik Şubesi yakınında meydana geldi. Yüksekova MYO Yönetim ve Organizasyon Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Muhittin Özdal (43), yolun karşısına geçmek isterken plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Özdal, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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Öğretim görevlisinin feci ölümü
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