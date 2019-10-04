Okulun bir bloku tahliye edildi

BUGÜN NELER OLDU

Tekirdağ'da Çorlu Ortaokulu'nun üç blokundan biri, deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından tahliye edildi. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından okulun bir blokunun hasar gördüğü belirlendi. Bunun üzerine bina boşaltılarak öğrenciler, tekli eğitimden ikili eğitime geçirilen diğer bloklara alındı. Kaymakam Cafer Sarılı, okul idarecilerinin hasar durumunu öğrendikten sonra binayı tahliye ettiklerini, öğrencilerin okuldaki diğer iki bloka aktarıldığını söyledi.