Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Okulun bir bloku tahliye edildi

Okulun bir bloku tahliye edildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019
Okulun bir bloku tahliye edildi
Tekirdağ'da Çorlu Ortaokulu'nun üç blokundan biri, deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından tahliye edildi. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından okulun bir blokunun hasar gördüğü belirlendi. Bunun üzerine bina boşaltılarak öğrenciler, tekli eğitimden ikili eğitime geçirilen diğer bloklara alındı. Kaymakam Cafer Sarılı, okul idarecilerinin hasar durumunu öğrendikten sonra binayı tahliye ettiklerini, öğrencilerin okuldaki diğer iki bloka aktarıldığını söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Okulun bir bloku tahliye edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN