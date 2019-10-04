Otoyolda aracı taradılar: 3 ölü

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Şanlıurfa'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Olay dün, Şanlıurfa- Mardin kara yolunun Osmanbey Yerleşkesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki otomobile kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, araçtaki Ahmet Kubat, Hüseyin Kubat ve Mehmet Ali Elvan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, kara yolunu trafiğe kapatarak olay yerinde inceleme başlattı. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.