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Polise yakalanmamak için evine kadın kılığında girip çıkmış

'de şafak vakti düzenlenen operasyonda, üzerine yorgan örterek annesinin yatağının arkasında saklanırken yakalanan cezaevi firarisinin evine de kadın kılığında girip çıktığı belirlendi. Zanlı, 25 Ağustos'taki operasyonda da saklandığı evin tuvaletinin havalandırma boşluğunda yakalanmıştı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019 12:57
Polise yakalanmamak için evine kadın kılığında girip çıkmış

Kayseri'de aranan şüphelilere yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda, üzerine yorgan örterek annesinin yatağının arkasında saklanırken yakalanan cezaevi firarisinin evine de kadın kılığında girip çıktığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık, yaralama ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik şafak vakti düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 41 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.

Operasyonda, üzerine yorgan örterek annesinin yatağının arkasında saklanırken yakalanan cezaevi firarisi Osman Melik Y'nin, evine de kadın kılığında girip çıktığı belirlendi.

Zanlının 10 ayrı hırsızlık olayına karıştığı ve hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Osman Melik Y, 25 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda da saklandığı evin tuvaletinin havalandırma boşluğunda yakalanmıştı.

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Polise yakalanmamak için evine kadın kılığında girip çıkmış
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