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: 16 yaşında cinsel istismara uğradı, alkol ve uyuşturucu verilerek başka erkeklere satıldı! Sanıklara linç girişimi...

'nde yaşanan cinsel istismarına sonra gelen haberlerine göre halk istismarcılara linç girişiminde bulundu! 'de 16 yaşındaki R.G alkol ve uyuşturucu verilerek cinsel istismara uğradı, daha sonra başka erkeklerle birlikte olmaya zorlandı. Yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişinin ardından 5 şüpheli daha toplam 12 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. 12 kişiden 11'i tutuklanırken halk bu kişileri linç etmek istedi; işte son dakika haberinin detayları!

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019 08:53 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 08:55
Son dakika: 16 yaşında cinsel istismara uğradı, alkol ve uyuşturucu verilerek başka erkeklere satıldı! Sanıklara linç girişimi...

Cinsel istismara uğrayan R.G'nin kendisini istismar eden kişi tarafından başkaları ile de birlikte olmaya zorlandığı iddiaları üzerine geçen hafta polise ihbar gitti. Polis ekipleri R.G ve ihbarcı kişiyi alıp l Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliğine getirdi. R.G polise yaşadıklarını anlattı; ve alkol uyuşturucu verilerek 3 ay boyunca rızası dışında bazı erkeklerle para karşılığı birlikte olmaya zorlandığını söyledi. İlçe sakinleri adliye önünde toplandı, haberinin ayrıntıları kan dondurdu!

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Son dakika: 16 yaşında cinsel istismara uğradı, alkol ve uyuşturucu verilerek başka erkeklere satıldı! Sanıklara linç girişimi...
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