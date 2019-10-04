Son dakika: 16 yaşında cinsel istismara uğradı, alkol ve uyuşturucu verilerek başka erkeklere satıldı! Sanıklara linç girişimi...

Cinsel istismara uğrayan R.G'nin kendisini istismar eden kişi tarafından başkaları ile de birlikte olmaya zorlandığı iddiaları üzerine geçen hafta polise ihbar gitti. Polis ekipleri R.G ve ihbarcı kişiyi alıp l Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliğine getirdi. R.G polise yaşadıklarını anlattı; ve alkol uyuşturucu verilerek 3 ay boyunca rızası dışında bazı erkeklerle para karşılığı birlikte olmaya zorlandığını söyledi. İlçe sakinleri adliye önünde toplandı, son dakika haberinin ayrıntıları kan dondurdu!