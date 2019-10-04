Son Dakika: Bir yasak aşk skandalı daha gündeme oturdu! “Bu ceza hediyem olsun”

Yasak aşk hikayesinden son dakika ayrıntılar geldi. İzmir Ödemiş'te yaşayan 2 çocuk annesi Nebahat Eroğlu, geçtiğimiz yıl 22 Aralık günü eşi Bülent Eroğlu ile yaşadığı ilişkiden çocuk sahibi olan Cansu Koşak'ın evine gitti. İki kadın arasında çıkan tartışmada Nebahat Eroğlu yanında getirdiği tabanca ile eşinin yasak aşkını vurup kaçtı. 3 kurşunla yaralanan Cansu Koşak hastaneye kaldırılırken Nebahat Eroğlu hapis cezasına çarptırıldı. Cezasından sonra genç kadın öyle bir şey söyledi ki görenler şaştı kaldı.

İşte yasak aşk hikayesinden son dakika ayrıntılar..