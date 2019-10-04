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: Bir yasak aşk skandalı daha gündeme oturdu! “Bu ceza hediyem olsun”

Günün gelişmesi 'de yaşandı. Kocasının yasak aşkını vurarak kadını ağır yaralayan kadına hapis cezası verildi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşinin ilişki yaşadığı 22 yaşındaki 'ı 3 kurşunla vurup yaralayan 'nun (29) cezası belli oldu. Konu ile ilgili asıl ilginç kısım ise burada başladı. Nebahat Eroğlu hapis cezasına mahkum edilmesinin ardından eşine ve eşinin yasak aşkı Cansu Koşak'a dönerek öyle bir şey söyledi ki duyanlar şaştı kaldı. İşte konu ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 4.10.2019 12:59 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 13:02
Son Dakika: Bir yasak aşk skandalı daha gündeme oturdu! “Bu ceza hediyem olsun”

Yasak aşk hikayesinden ayrıntılar geldi. Ödemiş'te yaşayan 2 çocuk annesi , geçtiğimiz yıl 22 Aralık günü eşi Bülent Eroğlu ile yaşadığı ilişkiden çocuk sahibi olan 'ın evine gitti. İki kadın arasında çıkan tartışmada Nebahat Eroğlu yanında getirdiği tabanca ile eşinin yasak aşkını vurup kaçtı. 3 kurşunla yaralanan Cansu Koşak hastaneye kaldırılırken Nebahat Eroğlu hapis cezasına çarptırıldı. Cezasından sonra genç kadın öyle bir şey söyledi ki görenler şaştı kaldı.

İşte yasak aşk hikayesinden son dakika ayrıntılar..

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Son Dakika: Bir yasak aşk skandalı daha gündeme oturdu! “Bu ceza hediyem olsun”
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