Son dakika haberi: Otomobili sıfır diye aldı! Hayatının şokunu yaşadı…

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan Müşerref Çavuş, 2017 yılında tam 82 bin TL'ye bayiden sıfır otomobil aldı. Aracını 2 yıl kullanan kadın, daha sonra satmak için alıcıyla birlikte ekspere gitti. Eksper tarafından hazırlanan rapor ise Çavuş'u adeta şoke etti. 2 yıl sonra gerçeği öğrenen kadın arabasını değiştirmek için gittiği bayiden şok bir yanıt aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

OTOMOBİLİ SIFIR DİYE ALDI! HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Saray ilçesinde yaşayan Müşerref Çavuş, 2017'de yetkili bayiden 82 bin TL bedelle sıfır otomobil aldı. Yaklaşık 2 yıl sonra aracı satmak isteyen Çavuş, alıcıyla birlikte ekspere gitti.