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haberi: Otomobili sıfır diye aldı! Hayatının şokunu yaşadı…

’ın ilçesinde yaşanan olayı pes dedirtti! 57 yaşındaki Müşerref Cavuş, 2 yıl önce Çorlu’daki bir bayiden 82 bin TL’ye sıfır otomobil aldı. 2 yıl sonra gerçeği öğrenen kadın, arabasını değiştirmek için gittiği bayiden şok bir yanıt aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 10:28
Son dakika haberi: Otomobili sıfır diye aldı! Hayatının şokunu yaşadı…

'ın ilçesinde yaşayan Müşerref Çavuş, 2017 yılında tam 82 bin TL'ye bayiden sıfır otomobil aldı. Aracını 2 yıl kullanan kadın, daha sonra satmak için alıcıyla birlikte ekspere gitti. Eksper tarafından hazırlanan rapor ise Çavuş'u adeta şoke etti. 2 yıl sonra gerçeği öğrenen kadın arabasını değiştirmek için gittiği bayiden şok bir yanıt aldı. İşte haberinin detayları…

OTOMOBİLİ SIFIR DİYE ALDI! HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Saray ilçesinde yaşayan Müşerref Çavuş, 2017'de yetkili bayiden 82 bin TL bedelle sıfır otomobil aldı. Yaklaşık 2 yıl sonra aracı satmak isteyen Çavuş, alıcıyla birlikte ekspere gitti.

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Son dakika haberi: Otomobili sıfır diye aldı! Hayatının şokunu yaşadı…
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