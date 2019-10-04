Son dakika: Sosyal medyanın konuştuğu sünnet düğününde flaş gelişme! Amca konuştu...
Sosyal medyada gündem olan dansözlü sünnet düğününün görüntüleri büyük tepki toplamıştı. O düğün hakkında soruşturma başlatılmıştı. Son dakika haberine göre sünnet edilen çocuğun ailesi karakolda ifade verdi. Amcanın savunması ise duyanları şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 4.10.2019 14:54Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 15:09
Sosyal medyada geçtiğimiz hafta görüntüleri ortaya çıkan ve büyük tepki çeken sünnet düğünüyle ilgili savcılık harekete geçti.