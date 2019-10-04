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: Milli değerlere küfür eden kişi adliye sevk edildi

sitelerinde yayınlanan bir videoda milli değerlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki O.K. adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019 14:16 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 14:32
Son dakika: Milli değerlere küfür eden kişi adliye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin sosyal medya sitesinde milli değerlere küfür ettiğini belirledi. Videodaki kişiyi internet adresinden belirleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumu Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 yaşındaki O.K.'yı babasının Sarıyer Maden Mahallesi'nde bulunan evinde yakalayarak gözaltına aldı. O.K.'nın Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: Milli değerlere küfür eden kişi adliye sevk edildi
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