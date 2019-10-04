Yoğun bakım şakası işten attırdı

Devlet Hastanesi temizlik görevlisi, arkadaşlarıyla birlikte, yoğun bakım ünitesi önünde sanki eğlence mekanında eğleniyormuş izlenimi vererek, şaka amaçlı bir video çekti. Ancak 2 yıl sonra işveren tarafından sosyal medyada videonun görülmesiyle işten atıldı.

İŞE İADE DAVASI

Feshin geçersiz olduğunu iddia eden çalışan, mahkemeden işe iadesini istedi. Videoyu şaka amaçlı çektiğini, kesinlikle güveni kötüye kullanma gibi bir niyetinin asla söz konusu olmadığını iddia etti. Ancak mahkeme, yoğun bakım şakasını eğlenceli bulmadı. "Çalışan atılmayı hak etmiş" derken, İstinaf Mahkemesi aradan geçen 2 yıllık süreye dikkat çekti. Feshin, makul süreyi aştığı ve bu nedenle gerek haklı ve gerekse geçerli bir sebeple feshi işverenin kanıtlayamayacağını değerlendirerek, çalışanın işe iadesine karar verdi.

YARGITAY İŞE İADE KARARINI BOZDU

Yargıtay, "Olayın üzerinden iki yıldan fazla süre geçmiş olsa da işverene videonun bildirilmesinden sonraki süreye bakılmalı" dedi ve feshi makul sürede görerek, "Eğlence mekanı görünümlü yoğun bakım videosu işyerinde olumsuzluklara neden olur" dedi. Yargıtay şu görüşlere yer verdi: "İşyerinde temizlik görevlisi olarak çalışan davacının arkadaşları ile birlikte yoğun bakım ünitesinde odaların kapılarının açıldığı bölümde eğlendiği sabittir. Bu görüntüler işyerinde olumsuzluklara yol açmıştır. Her ne kadar Bölge Adliye Mahkemesince fesih hakkının süresinde kullanılmadığı belirtilmişse de geçerli nedenle fesihte 4857 sayılı İş Kanunu'nun 26. maddesindeki hak düşürücü süreler uygulanamayacağından, olayın üzerinden iki yıldan fazla süre geçmiş olsa da işverene videonun bildirilmesinden sonra makul süre içerisinde fesih hakkının kullanıldığı ve feshin süresinde yapıldığı anlaşılmakla işyerinde olumsuzluklara neden olan bu eylem karşısında yapılan feshin geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddi gerekirken kabulü hatalıdır...'