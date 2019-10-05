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9 yaşındaki Suriyeli çocuğun intiharındaki iddialar asılsız çıktı! İddialar araştırılıyor...

’nin Kartepe ilçesinde önceki gün eden 9 yaşındaki S.’nin okulunda Suriyeli olması nedeniyle dışlandığı iddialarını araştırmak için görevlendirilen ekip, çalışmasını tamamladı. Okulda öğretmenler ve öğrencilerle yüz yüze görüşen ekip, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve soruşturmaya gerek olmadığı yönünde rapor hazırladı. 9 yaşındaki küçük çocuğun intihar nedeni araştırılıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2019 13:32
9 yaşındaki Suriyeli çocuğun intiharındaki iddialar asılsız çıktı! İddialar araştırılıyor...

Kartepe'de ailesiyle birlikte yaşayan Vail El S., önceki akşam Acısu Mahallesi Kızılay Caddesi'nde bulunan Acısu Mezarlığı'nın kapısına kendisini asarak yaşamına son verdi. Aynı mezarlıkta toprağa verilen küçük çocuk hakkında sosyal medyada okulunda öğretmeni tarafından azarlandığı ve Suriyeli olduğu için arkadaşları tarafından dışlandığı iddia edildi. İddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konunun araştırılması için rehber öğretmen ve psikologlardan oluşan 6 kişilik bir ekip görevlendirildi.

YAPILAN İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI, ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR

Ekip, okuldaki tüm öğretmen ve öğrencilerle çeşitli görüşmeler yaparak konuyu araştırdı. Uzman ekip, araştırmanın ardından, sosyal medyada ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve soruşturmaya gerek görülmediği şeklinde rapor hazırladı.



Vail El S.'nin intihar etmeden önce mezarlığa doğru yürüdüğü anlar bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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9 yaşındaki Suriyeli çocuğun intiharındaki iddialar asılsız çıktı! İddialar araştırılıyor...
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