Ailesini kaybetti ama 7 cana analık yaptı

Antalya'nın Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde 28 Eylül'de meydana gelen kazada 15 yaşındaki Okay Kurnaz'ın kullandığı motosiklet ile Muhsin G. idaresindeki servis midibüsü çarpışmış, Okay Kurnaz yaşamını yitirmişti. Ablası Ayşe Kurnaz ise ağır yaralanmıştı. Ayşe Kurnaz'ın da tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Yetkililer, anne Emine Kurnaz ile görüştü. Kurnaz, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Uğur Genç'e, "Bu dünyada çocuklarımdan hiçbir şey kalmadı ama yeni hayatlara umut olsunlar" diyerek organ bağışına olumlu yanıt verdi. Genç kızın kalbi için İstanbul'dan, akciğeri için de Ankara'dan ekipler geldi. Kurnaz'ın organlarının 5 kişiye, kornealarının da iki kişiye nakledileceği öğrenildi. Kurnaz'ın bağışlanan kollarının uygun hasta bulunamadığı için alınmayacağı öğrenildi.40 gün önce de eşi Faik Kurnaz'ı beyin kanaması nedeniyle kaybeden Emine Kurnaz'ın geride hiç çocuğu kalmadı. Bir anda ailesini kaybeden Kurnaz, "Kızımı kaybettim ama 7 evlat kazandım. Çok ihtiyaçları varmış. Onlarla teselli buluyorum. Organ bağışı kendime değil, kızıma nasip oldu. Oğlum ve eşimin arkasından çok ağladım ama kızımın arkasından ağlamayacağım. Benim kızım 7 kişiye can verdi. Organları bağışlarken şartım organ verilen kişileri tanımaktı. Benim evladım onlar. İster benden büyük olsunlar isterse küçük olsunlar. Kızım, benim canımdı. Oğlumun da bağışlama imkanı olsaydı onun da organlarını bağışlardım" dedi. Amca Mithat Kurnaz ise aynı aileden 3 kişiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını, aldıkları kararın herkese örnek olması gerektiğini dile getirdi.AKDENİZ Üniversitesi Organ Nakli Koordinasyon Birimi Sorumlusu Nilgün Bilal, örnek kararından dolayı acılı anneye teşekkür ederek, "Karşımızda gencecik iki çocuğunu ve eşini kaybeden ancak başka insanları düşünerek başka hayatlara can vermeye çalışan bir anne vardı. İnsanlık adına anneye minnettarız" dedi.