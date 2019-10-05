Babasını öldürüp kayıp ilanı verdi

BUGÜN NELER OLDU

Batman'da iki gündür kayıp olan 55 yaşındaki Hamit Dal'ın öz oğlu tarafından öldürülüp Dicle Nehri kenarına gömüldüğü ortaya çıktı. Olay Cudi Mahallesi'nde meydana geldi. Aile arasında çıkan tartışma sırasında 21 yaşındaki Abdurrahman Dal, silahla 4 el ateş ederek babası Hamit Dal'ı ördürdü. Cesedi kamyonetle Hasankeyf yakınlarında bulunan Dicle Nehri yakınlarına götürüp, gömdü. Daha sonra sosyal medya hesabından, gönüllü müezzinlik yapan babası Hamit Dal'ın kaybolduğunu duyurdu. Ardından da annesi Ayşe Dal ile polise kayıp başvurusunda bulundu. Anne ve çocukların ifadesini şüpheli bulan polis, MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde ailenin evine gelen kamyonet dikkat çekti. Polis, Ayşe Dal, oğlu Abdurrahman Dal ile kızını gözaltına aldı. Katil zanlısı genç, babasını annesine şiddet uyguladığı için öldürdüğünü söyledi. Anne ile 2 çocuğunun sorguları sürüyor.