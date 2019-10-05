Ege Denizi 4.1’le sarsıldı

BUGÜN NELER OLDU

Ege Denizi'nde dün 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 66 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Çanakkale'de de dün saat 18.54'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Biga olan depremin derinliğini 15.1 kilometre olarak açıkladı.