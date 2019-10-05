Fedakar babaya devlet sahip çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Muğla Valiliği, ilkokula başlayan kızı Gamze'yi servis aracının evden rahatça alabilmesi için kendi imkanlarıyla 4 kilometrelik yol açtıran babanın borçlarını ödedi. Menteşe ilçesi Yemişendere Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Ramazan Korkut (48), 6 yaşındaki kızı Gamze'yi, Şehbal Baydur İlköğretim Okulu 1. sınıfa taşımalı eğitimle kaydettirdi. Ancak evden mahalleye ulaşan stabilize yolun dar ve bakımsız olması nedeniyle okul servisi eve ulaşamadı.Bunun üzerine Korkut, bir süre kızını traktörle servisin beklediği 4 kilometre mesafedeki yola götürüp getirdi. Ancak bu duruma üzülen baba Korkut, kızının rahat okula gidip gelmesi için kendi imkanlarıyla servisin beklediği yere kadar 4 kilometrelik yolu kendi imkanlarıyla açtırdı. Bu sayede Gamze evinin önüne kadar gelen servisle rahatça okula gelip gitmeye başladı. Baba Korkut, "Yolun dar bölümlerini kepçeyle genişlettirdim. 63 saat kepçe, 6 gün boyunca 4 kamyon çalıştırdım. Toplamda 42 bin lira masraf ettim" demişti. Muğla Valiliği, babanın bu fekadarlığını karşılıksız bırakmadı. Babanın yol için yaptığı masraflar ve borçları ödendi. Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, baba Ramazan Korkut ile bir araya geldi. Kaymakam Yıldız, ziyarette Korkut'a, borçlarının Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla kapatıldığı müjdesini verdi. Yıldız, babaya hassasiyeti için teşekkür etti. Korkut ise devletinin kendisine sahip çıkmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.