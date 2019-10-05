Karısını öldürtmek için katil tuttu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da yaşayan Nafiye D.A., 2005'te iş adamı Kadir A. ile evlendi. Maddi durumu iyi olan kadın, eşiyle evlilik sırasında mal varlığı anlaşması yaptı. "Kimse kimsenin malından almayacak" sözleşmesi yapan ikili arasında 2008'de sorun yaşanınca Nafiye D.A., ayrılmak için mahkeme başvurdu. Ancak Kadir A. boşanmayı kabul etmedi.İddialara göre ikilinin arasında dava sürerken Almanya'da yaşayan iş adamı Kadir A., eşini öldürtmek için Soner D. ile anlaştı. Eşinden miras almayı planlayan Kadir A.'nın anlaştığı Soner D., üç arkadaşını da olaya dahil etti. Cinayet planı yapan 4 şüpheli 700 bin lira karşılığında bir kiralık katille anlaştı. İddialara göre kiralık katil Müslüm K. cinayet için verilen adrese gitti. Ancak içerideki kadının farklı bir kişi olduğunu anlayınca cinayetten vazgeçti. Müslüm K. olayın ardından "Bana yanlış kişiyi öldürtecektiniz" diyerek Soner D. ile tartışıp polise gitti. Müslüm K. tutuklandı. Soner D. ile birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı.Soner D.'nin iş adamı Kadir A. ile cinayet için 1 milyon euro (6 milyon 240 bin TL) karşılığında anlaştığı öne sürüldü. Kadir A. aranırken Soner T. ve bir arkadaşı tutuklandı. 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.