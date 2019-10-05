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’ ziyarete açıldı

Giriş Tarihi: 5.10.2019
‘Kaşıkçı Elması’ ziyarete açıldı
Milli Saraylar İdaresi, "Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhuru" olarak gösterilen 86 karatlık "Kaşıkçı Elması"nı, Topkapı Sarayı'nın silah koleksiyonunun sergilendiği Dış Hazine Bölümü'nde yeniden sergilemeye başladı. Tüm dikkatleri üzerine çeken, etrafı 49 adet iri pırlantayla çevrili Kaşıkçı Elması'nın önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Dünyanın sayılı mücevherleri arasında gösterilen armut biçimindeki "Kaşıkçı Elması"nın, 1680'lerin başında Saray Hazinesi'ne satın alma yoluyla girdiği biliniyor.
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‘Kaşıkçı Elması’ ziyarete açıldı
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