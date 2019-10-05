‘Kaşıkçı Elması’ ziyarete açıldı

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MilliSaraylar İdaresi, "Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhuru" olarak gösterilen 86 karatlık "Kaşıkçı Elması"nı, Topkapı Sarayı'nın silah koleksiyonunun sergilendiği Dış Hazine Bölümü'nde yeniden sergilemeye başladı. Tüm dikkatleri üzerine çeken, etrafı 49 adet iri pırlantayla çevrili Kaşıkçı Elması'nın önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Dünyanın sayılı mücevherleri arasında gösterilen armut biçimindeki "Kaşıkçı Elması"nın, 1680'lerin başında Saray Hazinesi'ne satın alma yoluyla girdiği biliniyor.