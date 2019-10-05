Önce alkış sonra salon sözü aldık

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Dünyaca ünlü piyanistler Güher ve Süher Pekinel kardeşler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdikleri konserde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini ayakta alkışlamasından dolayı çok duygulandıklarını söyledi.Pekinel kardeşler, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki yeni sezon açılış konserinde solist olarak yer aldılar. Güher-Süher Pekinel piyano ikilisi, konser ve sonrasında yaşadıkları anları, anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın konseri dinleyerek, ayakta alkışlamalarından büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Süher Pekinel, "Cumhurbaşkanımızın ayakta alkışlamasından çok duygulandık, mutlu olduk. İnşallah kendisini başka konserlerde de görmeyi arzu ediyoruz" dedi. Konserden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile kuliste bir araya geldiklerini belirten Güher Pekinel, Erdoğan'a orkestranın ve sanatçıların yaşadığı sorunlara ilişkin bilgi verdiklerini, Cumhurbaşkanının konuyla yakından ilgilendiğini söyledi. Güher Pekinel, Erdoğan'dan, CSO'nun yıllardır tamamlanması beklenen konser salonunun 2020'de açılışı için söz de aldıklarını ifade etti. Pekinel, "Cumhurbaşkanımızın konser sonrasında yeni konser salonunun açılmasına gayet pozitif yaklaştıklarını görünce cidden çok memnun olduk. İstanbul'daki yeni opera binasının da yakın zamanda biteceği bilgisini aldık" dedi. Süher Pekinel ise "Bütün çalışan ve emekli müzisyenlerin maaşlarının artırılması bence çok doğru bir karar olacaktır" ifadesini kullandı.