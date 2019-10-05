Otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

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BAKIRKÖY'de seyir halindeki otomobile motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Sürücü Erzat Çifçi yaralandı. Olay, dün saat 17.30 sıralarında Ekrem Kurt Bulvarı Yenikapı istikametinde meydana geldi. Motosikletli iki kişi, seyir halindeki 34 KA 4512 plakalı otomobilin yanına gelerek kurşun yağdırdı. Otomobile 3 kurşun isabet ederken, Erzat Çifçi adlı sürücü yaralandı. Saldırganlar motosikletle kaçarak izlerini kaybettirdi. Hastaneye kaldırılan Çifçi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.