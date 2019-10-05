Öz çocuğuna çamaşır sulu işkence davasında flaş gelişme! Cani anne ifadesini değiştirdi!

Avcılar'da yaşanan olay adeta kan dondurmuştu. 1 buçuk yaşındaki öz kızı Eylül Mira'nın vücudunun farklı yerlerini jiletle kesip, farklı bölgelerine çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ettiği iddia edilen Ezgi Korucu (28)'nun 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde kızına bir türlü ısınamadığını, işkence ve eziyetleri çocuğunun ölmesi amacıyla yaptığını söyleyen tutuklu sanık Ezgi Korucu, ilk duruşmada ifadesini değiştirdi.

İşte kan donduran olayın detayları...