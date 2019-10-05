Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? MPİ ile 5 Ekim Sayısal Loto çekilişi sorgulama ekranı

Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda her Çarşamba ve Cumartesi günü çekilen Sayısal Loto çekilişi binlerce şans oyunu sevenler için bir fırsat. 4 haftadır altı bilenin çıkmayışını heyecanı iki kat daha arttırdı. Büyük bir miktar tutarın devredildiği Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 5 Ekim MPİ ile çekiliş sonuçları sorgula!
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Aşağıdaki panelden sonuçlar açıklandığı zaman sayısal loto çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz.