Son dakika haberi: Canını kurtaran sağlık görevlilerine bıçak çekti! Ambulanstan inip...

Az önce DHA'nın geçtiği son dakika haberi herkesi şok etti! Bu sabah 05:30 sularında gerçekleşen kaza Tuzla iskimatinde yaşandı. Batı Mahallesi Sahil Bulvarı'nda yaşanan olayda 22 HK 257 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Arif Atalay kaza yaptı. Kontrolden çıkan otomobil önce trafik ışıklarına sonra da aydınlatma direğine çarpıp durabildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Arif Atalay'ı kurtararak sağlık ekiplerin teslim etti.