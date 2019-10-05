Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Canını kurtaran sağlık görevlilerine bıçak çekti! Ambulanstan inip...

haberi: Canını kurtaran sağlık görevlilerine bıçak çekti! Ambulanstan inip...

Akıllara durgunluk veren haberi sabah saatlerinde sosyal medyada en çok paylaşılan arasında yer alıyor. İstanbul'un ilçesinde sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kazan yapan sürücü , kazadan kurtarılıp ambulansa alındıktan sonra sağlık görevlilerine bıçak çekti. Son dakika haberinin detayları da ortaya çıktı, kaza yapan sürücü polis merkezine götürüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2019 07:30 Güncelleme Tarihi: 5.10.2019 08:04
Son dakika haberi: Canını kurtaran sağlık görevlilerine bıçak çekti! Ambulanstan inip...

Az önce DHA'nın geçtiği haberi herkesi şok etti! Bu sabah 05:30 sularında gerçekleşen kaza Tuzla iskimatinde yaşandı. Batı Mahallesi Sahil Bulvarı'nda yaşanan olayda 22 HK 257 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden kaza yaptı. Kontrolden çıkan otomobil önce trafik ışıklarına sonra da aydınlatma direğine çarpıp durabildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Arif Atalay'ı kurtararak sağlık ekiplerin teslim etti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Canını kurtaran sağlık görevlilerine bıçak çekti! Ambulanstan inip...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN