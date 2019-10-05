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'ta traktör römorku devrildi: 1 ölü, 7 yaralı!

'ın Almus ilçesinde, pikniğe gidenleri taşıyan traktör römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2019 15:12
Tokat'ta traktör römorku devrildi: 1 ölü, 7 yaralı!

İlçenin Oğulbey köyünde, pikniğe gidenleri taşıyan, Halil Mutlu yönetimindeki 60 AAP 199 plakalı traktörün römorku, henüz bilinmeyen nedenle araçtan ayrılarak devrildi.

Ters dönen römorkta bulunan Şerife Karabulut hayatını kaybederken, Hasan Karakurt, Mehmet Yavaş, Mahmut Yürekli, Fadik Yürekli, Fatma Özgül, Mediha Aksoy ve Zeynep Hanoğlu yaralandı.

Römorkun altında kalan yaralıları bulundukları yerden Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı arama ve kurtarma ekipleri çıkardı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Mutlu ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Tokat'ta traktör römorku devrildi: 1 ölü, 7 yaralı!
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