Ümraniye’de 138 daireli siteye tahliye kararı

BUGÜN NELER OLDU

Ümraniye Esenevler mahallesinde yaklaşık 600 kişinin yaşadığı 6 blok ve 138 daireden oluşan 30 yıllık Eryuvam Sitesi'nde yapılan incelemelerde çok sayıda çatlak tespit edildi. Harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıkılma riski taşıyan site için tahliye kararı verdi. Sitede yer alan binaların 1999 Gölcük depreminde de hasar gördüğü öğrenildi. Bakanlık kararıyla dün öğleden sonra harekete geçen zabıta ve polis ekipleri siteye gelerek tahliye kararını iletti. Site sakinleri evlerini boşaltmak için süre ve durumu olmayanlar için de yardım istedi.