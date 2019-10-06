1 milyon ödülü TL’lik kazandı

BUGÜN NELER OLDU

atv'de yayınlanan yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" sezona yeni sunucusu ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile başladı. Geçen sezon 29 Haziran'da yarışmacı Arda Ayten'e yöneltilen 1 milyon TL değerindeki 12. soruyla izleyenlerine kısa bir ara veren program, dün akşam milyonlarca kişiyi ekranlara kilitledi. Kahramanmaraş'ta tıp eğitimi gören 19 yaşındaki Arda Ayten'e "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" sorusu yöneltildi. Cevap şıkları olarak ise A- Vatan, B-Kan, C-Toprak, D-Yurt seçenekleri verildi. Doğru şıkkı bulabilmek için İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını defalarca ezberden okuyan Arda Ayten, Türkiye'yi gururlandırırken, İmirzalıoğlu'ndan da övgüler aldı. Ayten, sonunda C-Toprak şıkkını seçerek doğru cevabı verdi ve 1 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu.Sütçü İmam Üniversitesi öğrencisi Arda Ayten, daha önceki programda kitaplara büyük ilgisi olduğunu söylemiş, "Param olmadığı için yılda 150 kitap okuyabiliyorum" sözleri ile izleyenleri duygulandırmıştı. Anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirten Arda Ayten şimdiye kadar 4 kitap yazdığını da izleyicilerle paylaşmıştı.1 milyon TL'lik çekini Kenan İmirzalıoğlu'ndan alan Arda Ayten,"Daha erken bilmediğim için özür diliyorum. İnsanlara işkence çektirdik" ifadelerini kullandı. İmirzalıoğlu da Ayten'e sarılarak, "Seninle gurur duyuyoruz" dedi.