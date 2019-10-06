BUGÜN NELER OLDU

Deniz çöpleriyle etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi amacıyla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Mavi Hareketi" kapsamında 4 ayda toplam 158 bin metreküp atık toplandı. En fazla atık toplayan iller, İstanbul, Antalya, Samsun, Zonguldak, Kastamonu, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Edirne ve Trabzon oldu.Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesindeki "Sıfır Atık Mavi Hareketi", 10 Haziran'da başladı. Bu çevre hareketiyle eş zamanlı olarak Deniz Çöpleri Genelgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yayımlandı. Genelge ile deniz çöplerinin kaynağında engellenmesi, azaltılması, toplanması ve halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarının yapılması hedeflendi. Bu kapsamda, kıyı illerinde deniz çöplerinin durumu tespit edildi. Deniz çöplerinin yoğun olarak görüldüğü alanlar ile kaynaklar belirlendi. Sıfır Atık Mavi Hareketi ile temizlik ve bilinçlendirme faaliyetleri hız kazandı. Çeşitli kamu spotları, sosyal medya çalışmaları yanında belediyeler ve STK'lar ile bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü.Bu kapsamda 30 bin 145 kişiye eğitim verildi. Türkiye'nin önde gelen 760 kuruluşu "Sıfır Atık Mavi Sözü" vererek denizlerin kirlenmesinin engellenmesi için çalışma yapacağını taahhüt etti. Bunun yanında Türkiye Sualtı Federasyonu gibi sivil toplum kuruluşları Sıfır Atık Mavi Hareketi'ne destek verdi ve deniz çöpü toplama etkinlikleri ile kampanyayı destekledi.Sıfır Atık Mavi Hareketi ile birlikte başlatılan deniz çöpleri temizliği kapsamında bugüne kadar toplam 158 bin metreküp atık toplandı. Verilere göre en fazla atık toplayan illerin sıralamasına göre ilk 10 il İstanbul, Antalya, Samsun, Zonguldak, Kastamonu, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Edirne ve Trabzon oldu.2020yılında Sıfır Atık Mavi Hareketi doğrultusunda hazırlanan eylem planları kapsamında şu çalışmalar yapılacak:Şehir hatları iskelelerinde, marinalarda, feribot yanaşma yerlerinde, yolcu vapurlarında, gezi teknelerinde, plajlarda, otellerde ve okullarda afiş ve uyarılar kullanılacak, eğitici faaliyetler düzenlenecek.Deniz yüzeyi, dibi ve sahilde temizlik faaliyetlerine devam edilecek.Sahillere yüzde 24 oranı ile en fazla atılan atıklar arasında sigara izmaritleri geliyor. Bu nedenle sigara izmaritlerinden kaynaklanan deniz çöplerinin engellenmesi amacıyla plajlarda çalışmalar yapılacak.Bir sahil kesimi, pilot Sıfır Atık Mavi alanı ilan edilerek çalışmalar yapılacak.Plastik kullanımı olmayan Sıfır Atık Mavi Plajları oluşturulacak.Denize kıyısındaki otellerde, marinalarda ve limanlarda Sıfır Atık Sistemi'ne geçilecek ve denize kıyısı olan işletmelere Sıfır Atık Mavi Belgesi verilecek.Balıkçıların deniz çöpleri temizliği çalışmalarına dahil edilmesi sağlanacak.