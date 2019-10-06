5 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, Benim Tatlı Yalanım reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sıralamayı merak eden vatandaşlar '5 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı' araştırmasını yapıyorlar. Dizi, program sezonun açılması ile birlikte rekabet oldukça artmış durumda bulunuyor. Özellikle dün Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonunun ilk bölümüyle ekranlara gelmiş ve bir milyonluk soru çok sayıda kişiyi ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Peki, 5 Ekim reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte bu sorunun yanıtı…

5 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? KİM MİLYONER OLMAK İSTER, BENİM TATLI YALANIM...

5 Ekim Reyting sonuçları ile ilgili detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…