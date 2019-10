Adana’dan kebap rekoru

BUGÜN NELER OLDU

Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde 'Büyük Akdeniz Şöleni' temasıyla bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Adana Lezzet Festivali'nde bir dünya rekoru kırıldı. Guinnes Rekorlar Kitabı'nda yer alan 194.5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait "şişte et pişirme" rekoru, Gül Kıstak ve ekibinin hazırladığı 233.67 metrelik et şişle kırıldı. Seyhan Nehri kıyısına kurulan dev mangalın üzerine, yaklaşık 500 kilogramlık et pişirildi. Guinnes Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi ve Resmi Hakemi Şeyda Subaşı Gemici'nin gözetiminde pişirilen et 233.67 metre olarak ölçüldü. Rekor denemesinin başarıyla sonuçlanmasının ardından rekor sertifikası, Gül Kıstak'a verildi. Rekorun kazanılmasının ardından pişirilen 233.67 metrelik et şiş, festival alanındaki vatandaşlara ikram edildi.