Batman'da bir hastanın kalbinden mandalina büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Ameliyatı yapan ekipten Op. Dr. Mehmet Karaçalılar, kalp tümörlerinin çok sık görülen bir tümör cinsi olmadığını söyledi.

İYİ HUYLU KALP TÜMÖRÜ

Op. Dr. Karaçalılar, "Bununla birlikte kalpte görünen tümörlerin çoğu iyi huylu olup, az bir kısmı kanser türünden kötü huyludur. İyi huylu kalp tümörlerinin büyük çoğunluğu myxsoma adını verdiğimiz tümörlerdir. Bunlar çoğunlukla sol kulakçıkta büyürler. İyi huylu tümür olsa bile bu kitleler, kalp kapakçıklarının ani tıkanmasına ya da tutundukları bölgeden kopup şah damarı ve diğer damarların tıkanmasına neden olarak hayati risk oluşturabilmektedir. Tanı konulmasının ardından hızla cerrahi işlem uygulanması kararını aldık.

Ankara Şehir Hastanesi'nde bir ilk daha

NEFES DARLIĞI ŞİKAYETİ ÜZERİNE...

Hastamızda ani başlayan nefes darlığı şikayeti üzerine yapılan tetkiklerde sol kalp kulakçığını neredeyse tamamen dolduran kitle tespit edildi. Hastanın nefes darlığı şikayetinin ileri olması ve kitlenin çok büyük olup ani kalp durmasına sebebiyet verebilme riski yüksek olması nedeniyle hızlı bir şekilde ameliyata alındı. 2 buçuk saat süren ameliyatın yaklaşık 1 saatlik bölümünde kalp durdurularak hastanın kalbinden yaklaşık bir mandalina boyutundaki kitle çıkarıldı. Hastamız nefes darlığı şikayetinden kurtuldu.

5 GÜNDE TABURCU EDİLDİ

Op.Dr. Mehmet Coşkun ve cerrahi ekip ile birlikte yapmış olduğumuz operasyonda çıkarılan kitle patolojiye gönderildi. Dev tümörün iyi huylu olduğu tespit edildi. Hastamız eski sağlığına kavuşarak 5 gün içinde taburcu edildi" dedi.

"GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ OLDUM"

Eski sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 50 yaşındaki Gülşen Baksi ise, "Nefes darlığı ile hastaneye geldim. Kalbimde dev bir kitlenin olduğunu söylediler. Çok korktum. Doktorlarıma güveniyordum fakat yine de ameliyattan kurtulabileceğimi sanmıyordum. Gözümü açtığımda yeniden doğmuş gibi oldum. Beni sağlığıma kavuşturan doktorlarıma, ameliyat ekibine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.