Çatıları uçurdu ağaçları söktü

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'dabeklenen yağış dün kentte etkili oldu. Yağışla birlikte gelen şiddetli rüzgar Maltepe'de bir okulun çatısını uçurdu. Yola devrilen çatı 10'a yakın araca zarar verirken, cadde üzerinde kimsenin bulunmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Ümraniye'de de şiddetli rüzgâr bir binanın çatısını uçurdu. Uçan çatı başka bir binaya ve kahvehaneye zarar verdi. Fırtına Üsküdar'da özellikle kafe ve restoranları olumsuz etkiledi. Kız Kulesinin karşında bulunan tesislerin şemsiyeleri uçtu.Gölcük ilçesinde kapalı havuz ve bir iş yerinin çatısı da yerinden söküldü.Lüleburgaz ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mesleki ve Teknik Lisesi'nin çatısı uçtu. Kız öğrenciler düşen kiremitlerden kıl payı kurtuldu.Şiddetli sağanak su baskınlarına neden oldu.Edremit ve Ayvalık ilçesinde birçok iş yeri ve tekne yağmur suyuyla doldu. Balıkesir merkezde de toprak kayması meydana geldi.Devlet Hastanesi tren yolu alt geçidinde çok sayıda araç mahsur kaldı.Turgutlu ilçesinde fırtınanın etkisiyle Ergenekon Mahallesi'nde bulunan Besime Elagöz Anadolu Lisesinin çatısı uçtu ve elektrik tellerini kopardı. Meteoroloji verilerine göre sıcaklık iç ve batı kesimlerde 4 - 6 derece azalacak.