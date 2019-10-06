Emsal gelin kaynana kararı

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Kayınvalideyle aynı çatı altında yaşayan kadın, iddiaya göre kaynananın baskısı ve şiddeti ile kocasının yaşanılanlara kayıtsız kalması sebebiyle boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi'nin yolunu tutan kadın, kocasının kendisinden 10 yaş büyük olup ilk evliliğinden yetişkin 3 çocuğu olduğunu söyledi. Eşinin köyünde davalının annesi, davalının ilk eşinden olan 3 çocuğu, kardeşleriyle birlikte oturduklarını belirten davacı kadın, kocasının inşaat işleriyle uğraştığından Ankara'da oturduğu, davacının köyde kalabalık bir ortamda tarla, hayvancılık gibi işlerde çalıştırıldığını öne sürdü. Yerel mahkeme çiftin boşanmasına karar verip kocanın 12 bin 500 TL maddi, 12 bin 500 TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. 2. Hukuk Dairesi, tazminat kararını bozdu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise emsal bir karara imza attı. Kararda, "Davalı erkeğin eşini annesi ile birlikte yaşattığı, davalı erkeğin annesinin davacı kadına hakaret etmek ve kovmak şeklindeki davranışlarına sessiz kaldığı anlaşılmaktadır. Davalı kadının isteği dışında uzunca bir süre zor koşullar altında tarım ve hayvancılık işlerinde çalıştırıldığı bu davranışların kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır" dedi ve kararı oy birliğiyle bozdu.