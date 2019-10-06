Falezlerde mahsur kalan amatör balıkçı böyle kurtarıldı

BUGÜN NELER OLDU

Olay, saat 16.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Lara Düden Şelalesi falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre amatör balıkçı 30 yaşındaki Volkan Tercan, güvenlik bariyerlerini aşıp şelalenin denizle buluştuğu falezlerin sıfır noktasına balık tutmaya indi. Yaklaşık 50 metre dik falezlerden inen Volkan Tercan, bir süre balık avcılığı yaptı. Bir süre sonra eve gitmeye hazırlanan Tercan, kayalık üzerinden atlarken sol ayak bileğini burktu. Volkan Tercan, ayağının üzerine basıp yoluna devam etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Tercan'ın çıkartılması için çevredeki amatör balıkçılar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.Olay yerine hemen sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İp sistemi kurarak yaralı kişinin yanına inen itfaiye, Volkan Tercan'ın alınması için deniz polisinden de destek istedi. Deniz polisi kayalık ve dalgalı denizde güçlükle yaralanan Tercan'ın yanına yaklaştı. İlk önce sedye yardımı ile bota alınmaya çalışılan Tercan, başarılı olunamayınca itfaiye erinin sudan yardımıyla bota alındı. Acı çektiği gözlemlenen Tercan tedavisi için Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü.Öte yandan kurtarma çalışmaları sırasında diğer balıkçıların avlarına devam ettiği görüldü.Yerli ve yabacı turistler ise kurtarma çalışmasını meraklı gözlerle izledi.