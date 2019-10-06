Hercai yine birinci

BUGÜN NELER OLDU

atv'de cuma akşamları yayınlanan Hercai dizisi zirveyi sevdi. Güçlü oyuncu kadrosu ve Mardin'de geçen hikayesiyle seyirciyi yakalayan dizinin önceki akşam yayınlanan 15. bölümü de birinci oldu. Yeni sezonun 3. bölümünde aşkı intikama dâhil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar. Her şey planladığı gibi gitmesine rağmen Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan aşkının gerçek olduğunu görür. Yeni evlerinde saldırıya uğrayan Miran Şadoğlu, ailesinden şüphelenir. Babaannesinin baskılarıyla da hesap sormaya karar verir fakat ardından gözü yaşlı Reyyan, Miran'a gitmemesini, ona bir şey olmasından korktuğunu söyler. Babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan'ın verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir. Miran'ın değişmeye başlaması Reyyan'ın aşkları için verecekleri mücadelede tüm engelleri aşacaklarına dair inancını güçlendirir.Diğer yandan Reyyan'ın Aslanbey konağında kalmasını istemeyen Hazar gerçekleri ortaya çıkarmak için Miran'a yapılan saldırıları araştırmaya başlar. Hazar'ın bu hamlesiyle Azize'nin kurduğu planlar tehlikeye girer. Hercai'nin 15. Bölüm etiketibenseniçoksevdim, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 3. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.