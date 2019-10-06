İstanbul’da organ ticareti operasyonu

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İstanbul Polisi, yasa dışı organ ticareti operasyonu düzenledi. Özel bir hastanede böbrek nakline suçüstü yapıldı. Organizatör tutuklandı. İstanbul'da bir özel hastaneye sahte belgelerle yasa dışı yollardan böbrek nakli için başvuru yapan ve organ nakli bölümüne akraba olarak müracaat ettikleri tespit edilen Bulgaristanlı Kırıl N.İ. (47) ve verici olan Ukraynalı Marııa O. (30) isimli şüpheliler ve onlara tercümanlık yaptığı belirlenen Moğolistanlı Munkhjın D. (30) ve Dungarmaa C. (32) isimli iki şüpheli yakalandı. Söz konusu hastaneye gelen şüphelilerin sahte evrakla böbrek vericisi kişiyi değiştirmeye çalıştıkları tespit edildi ve şüpheliler gözaltına alındı. Munkhjın D., Dungarmaa C., Mavuş D. ve Tuncay Ü. isimli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Organizatör olduğu belirlenen Emad Abdul Halim Q. tutuklandı.