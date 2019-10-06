Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

'da sağanak yağış etkili oluyor

tarafından yapılan uyarı sonrasında sabah saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2019 07:19 Güncelleme Tarihi: 6.10.2019 08:02
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda İstanbul genelinde etkili olacağı belirtilen sağanak yağış sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. 05:00 itibariyle yağmaya başlayan yağmur, zaman zaman etkisini artırdı. Bazı noktalarda yağmur nedeniyle su birikintileri oluştu.

BALIK TUTMAYA DEVAM ETTİLER
Bazı vatandaşlar yağmur sebebiyle zor anlar yaşarken Üsküdar'da ise vatandaşlar yağan yağmura aldırış etmeden balık tutmaya devam etti. Balık tutan bir kişi, "2 haftadır boğazda balık sayısında düşme var. Geçen sene aldığımız balığı bu sene göremiyoruz. Balık tutmak bizim için bir hobi olduğu için geldik balık tutuyoruz. Yağmur, çamur demeden arkadaşlarla birlikte balık tutmaya geldik. Yağışta zor oluyor balık tutmak. Yine de bize mutluluk veriyor" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN