İstanbul’un kurtuluşunun önemi nedir? İşte 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun anlam ve önemi!

Tarihte büyük önem arz eden 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu tüm yurtta hissediliyor. Geçmişten günümüze önemini koruyan İstanbul'un kurtuluşunun 96.yıl dönümü bugün kutlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Paşa, Adana treninden inip Haydarpaşa rıhtımına ayak bastığında düşman gemilerinin zafer bayrakları açmış şekilde toplarını sağa sola çevirerek İstanbul limanına girdiklerini, gayri Türk azınlıkların da sevinç çığlıklarıyla karşı sahilleri çınlattığını görünce, "Geldikleri gibi giderler" demişti. Peki İstanbul'un kurtuluşunun tarihteki önemi nedir?

İSTANBUL'UN KURTULUŞUNUN TARİHTEKİ ÖNEMİ NEDİR?

İstanbul, tarih sürecinde ve bugünlerde de Anadolu ve Avrupa arasında bir köprü görevine sahiptir. Haberimizin devamında 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunun anlam ve önemine erişebilirsiniz.

Gazi Mustafa Kemal Paşa, Adana treninden inip Haydarpaşa rıhtımına ayak bastığında düşman gemilerinin zafer bayrakları açmış şekilde toplarını sağa sola çevirerek İstanbul limanına girdiklerini, gayri Türk azınlıkların da sevinç çığlıklarıyla karşı sahilleri çınlattığını görünce, "Geldikleri gibi giderler" demişti.

Kurtuluş Savaşı'nın zaferle bitmesinden sonra Refet (Bele) Bey komutasındaki bir Türk birliği İstanbul'a girdiyse de, işgali resmi olarak kaldıramadı.

18 Eylül 1923'de Batı Anadolu tamamen düşmanlardan temizlendi. Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla İstanbul, Boğazlar Bölgesi ve Doğu Trakya kurtarıldı.

İmzalanan Lozan Barış Antlaşması gereğince de düşman askerleri altı hafta sonra İstanbul'dan ayrılacaklardı. 4 Ekim 1923 günü düzenlenen bir törenle Türk Bayrağı'nı selamlayarak şehirden ayrıldılar.

5 Ekim 1923'te şehrin Anadolu yakasına gelen Türk Ordusu, 6 Ekim 1923 günü coşkun bir bayram havası içinde, sevinç gözyaşları arasında ve çiçek yağmuru altında İstanbul'a girdi.

Böylece 5 yıl kan ağlayan güzel İstanbul kurtulmuş oldu.