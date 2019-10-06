Kimse Bilmez’de Yeşilçam rüzgârı

BUGÜN NELER OLDU

Daha önce de atv'de yayımlanan 'Bahtiyar Ölmez' isimli dizide 'Hafize' karakterini canlandıran 51 yıllık usta oyuncu Fatma Karanfil, Kimse Bilmez'de çok özel bir rolle seyirci karşısına çıkacak. Her bölümüyle seyircisini farklı bir hikayenin içerisine alan Kimse Bilmez, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Birbirinden sürükleyici aksiyon ve dram sahneleriyle adından söz ettiren dizinin oyuncu kadrosuna, daha önce onlarca dizi ve sinema filminde rol alan, Yeşilçam'ın usta isimlerinden Fatma Karanfil dâhil olacak. Diziye bu akşam yayınlanacak 16'ncı bölümden itibaren girecek olan Karanfil, Keremcem'in eski eşinin annesi 'Nilüfer' karakterine hayat verecek.