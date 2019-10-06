Kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ile ilgili detaylar kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından gün içerisinde sıklıkla aratılan konular arasında yer alıyor. Kamu bankalarında yapılan indirimlerin ardından özel bankalarda da indirimler peş peşe açıklanmış ve konut kredileri faiz oranlarında düşüşler yaşanmıştı. Konuyla ilgili yoğun araştırmalar devam ederken, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları son durumu sizler için hazırladık…

KREDİ FAİZ ORANLARI 2019! GÜNCEL İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİLERİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Kredi faiz oranlarında indirime giden bankaları ve güncel gelişmeleri bu başlık altından bakabilirsiniz.

Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Halkbank ve diğer pek çok bankanın kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sabah.com.tr olarak detayları sizler için haberimizde derledik.