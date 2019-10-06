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’den için ve sağanak yağış uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat

Genel Müdürlüğü başta olmak üzere yurt geneline ilişkin yeni haftanın raporunu olarak yayınladı. Özellikle Pazartesi ve Salı günlerine dikkat çeken Meteoroloji, vatandaşları evden çıkmadan önce dikkatli olmaları konusunda uyardı. Peki, yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Pazartesi günü itibariyle yeni haftaya başlayacak çok sayıda vatandaş yeni haftanın hava durumu raporunu yakından takip ediyorlar. Haberimizin içerisinden Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.10.2019 17:12 Güncelleme Tarihi: 6.10.2019 17:13
Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat

İstanbullular dikkat! Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin raporunu olarak duyururken, özellikle Marmara bölgesinde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hafta sonu itibariyle yurdun batı kesimi yağmurlu havaya teslim olurken, yağışlar bu haftada devam edecek. Yağışlı havaların devam edip etmeyeceğini merak eden vatandaşlar, 'Yeni haftada hava durumu nasıl olacak' sorusunun yanıtını arıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporunu sizler için hazırladık.

METEOROLOJİ UYARDI! YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

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Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat
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