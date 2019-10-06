Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat

İstanbullular dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak duyururken, özellikle Marmara bölgesinde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hafta sonu itibariyle yurdun batı kesimi yağmurlu havaya teslim olurken, yağışlar bu haftada devam edecek. Yağışlı havaların devam edip etmeyeceğini merak eden vatandaşlar, 'Yeni haftada hava durumu nasıl olacak' sorusunun yanıtını arıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporunu sizler için hazırladık.

METEOROLOJİ UYARDI! YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…