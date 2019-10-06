Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 6 Ekim

Yağışlara dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Hafta sonu itibari ile yurdun Batı bölgeleri yağmura teslim olurken gece saatlerinde de kuvvetli rüzgarın etkisi görülüyor. Hal böyle olunca da, haftanın son gününü çeşitli planlar yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar da 'Yağmur ne zaman duracak?' sorusuna yanıt arıyor. Bu doğrultuda, gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşan MGM; İstanbul, Yalova, Sakarya, Zonguldak ile Orta ve Doğuk Karadeniz kıyıları için gök gürültülü kuvvetli yağış uyarısında bulundu. AFAD da vatandaşların tedbirli olmasını isterken, ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çekti.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 6 EKİM

Haberimizin detaylarından 6 Ekim 2019 Pazar günü için Meteoroloji ile AFAD'ın son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il beklenen sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.