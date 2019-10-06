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'den son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 6 Ekim

Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere yurt geneline ilişkin son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi. Cuma günü başlayan yağmurlar etkisi sürerken sıcaklıklar hissedilir derecede azalma gösterdi. Hal böyle olunca, haftanın son gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar da 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran Meteoroloji, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Öte yandan, AFAD da oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çekerken, vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Haberimizden Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.10.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 6.10.2019 09:56
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 6 Ekim

Yağışlara dikkat! Genel Müdürlüğü'nden aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi. Hafta sonu itibari ile yurdun Batı bölgeleri yağmura teslim olurken gece saatlerinde de kuvvetli rüzgarın etkisi görülüyor. Hal böyle olunca da, haftanın son gününü çeşitli planlar yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar da 'Yağmur ne zaman duracak?' sorusuna yanıt arıyor. Bu doğrultuda, gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşan MGM; İstanbul, Yalova, Sakarya, Zonguldak ile Orta ve Doğuk Karadeniz kıyıları için gök gürültülü kuvvetli yağış uyarısında bulundu. AFAD da vatandaşların tedbirli olmasını isterken, ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çekti.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 6 EKİM

Haberimizin detaylarından 6 Ekim 2019 Pazar günü için Meteoroloji ile AFAD'ın son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il beklenen sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 6 Ekim
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