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’den son dakika ve yağış uyarısı geldi! ’da ve o illerde yaşayanlar dikkat

Genel Müdürlüğü’nden başta olmak üzere pek çok il için sağanak yağış ve uyarısı geldi. Yeni haftanın ilk gününde yurdun büyük kesiminde sağanak yağışlar etkili olacak. Ekim ayını yaşadığımız şu günlerde yağmurlu havalar etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar haftaya başlamadan önce arama motoru üzerinden ‘Bugün hava nasıl olacak’ sorusuna yanıt arıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yeni haftaya ilişkin hazırladığı raporu ve il il sıcaklık bilgilerini hazırladık…

Giriş Tarihi: 7.10.2019 07:07 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 07:08
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul’da ve o illerde yaşayanlar dikkat

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin raporu son dakika olarak geldi. Başta olmak üzere önümüzdeki iki gün boyunca yağışlı havalar yurtta etkisini göstermeye devam edecek. Hal böyleyken pek çok vatandaş evlerinden çıkmadan önce arama motoru üzerinden 'Bugün hava nasıl olacak' sorusunu araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni haftaya ilişkin yayınlanan son dakika hava durumu raporu ve il il sıcaklık değerleri…

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI GELDİ! SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİSİNİ DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni haftaya ilişkin yayınlanan raporu ve il il sıcak değerlerini haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul’da ve o illerde yaşayanlar dikkat
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