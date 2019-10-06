Serebral Palsi nedir? Serebral Palsi belirtileri nelerdir?

On binlerce vatandaş Serebral Palsi nedir? sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Günümüzde dünya genelinde 17 milyon serebral palsili olduğu kayıtlara geçti. Ülkemizde ve dünyada her 6 Ekim farkındalık yaratmak için Serebral Palsi günü olarak kutlanır. Bu hastalığın en belirgin özelliği ise; kasların fazla gergin ya da gevşek olması, kas kontrolünün zayıf olması, beslenme ve yutma güçlüğüdür. Peki Serebral Palsi nedir, belirtileri nelerdir?

SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Serebral palsi ya da diğer adıyla beyin felci kasların tonusunu, hareketini ve motor becerileri etkileyen bir problemdir. Vücudun koordineli ve amaçlı bir şekilde hareket etme kabiliyetini engeller. Solunum, mesane ve bağırsak kontrolü, yeme ve konuşma gibi motor becerileri ve kasları içeren diğer vücut fonksiyonlarını da etkileyebilir.

Çoğu durumda, görme, işitme ve dokunma duyusunda da sorunlar vardır. Serebral palsi bir hastalık değildir. Aksine, kas hareketlerini kontrol eden beyin hasarının neden olduğu bir grup belirtidir.

SEREBRAL PALSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Oturma, dönme, yürümenin gecikmesi gibi motor gelişim aşamaları,

Oturmuş ya da yüzükoyun uzanmış pozisyondayken kafasını kaldırmakta zorlanma,

Bebeğin bir kolunu ya da bacağını diğerine göre farklı pozisyonda tutması gibi duruş bozuklukları,

Vücudunun bir yanını kullanma eğilimi,

Kasların fazla gergin ya da gevşek olması,

Kas kontrolünün zayıf olması,

Beslenme ve yutma güçlüğü,

Normalin dışında refleks hareketlerinin görülmesi.

SEREBRAL PALSİ NEDENLERİ NELERDİR?

Annedeki enfeksiyonların bebeğin beyin dokusuna ulaşması, bebek anne rahminde iken gelişen damar tıkanmaları ve beyin kanamaları, serebral palsinin hamilelikteki nedenlerinden bazılarıdır. Serebral palsinin Türkiye'de en sık görülen nedeni ise doğum sırasında 'bebeğin yeterli oksijen alamaması'dır. Mor doğmuş ya da doğum sırasında kordon dolanmış bebekler ile doğar doğmaz ağlayamayan bebeklerin beyin dokularına yeterince oksijen gitmediğinden beyinde hasar oluşuyor. Doğum sonrası yenidoğan dönemindeki sıkıntılar ise menenjit başta olmak üzere, sıklıkla bebeğin geçirdiği enfeksiyonlardır.