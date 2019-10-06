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Sokak hayvanları için tedavi merkezi

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2019
Sokak hayvanları için tedavi merkezi
Bahçelievler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sokak Hayvan Tedavi Merkezi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde açıldı. Hayvan Tedavi Merkezi'nde kedi-köpek gibi sokak hayvanlarının ilk basamak tedavileri ve aşıları yapılıyor. Ayrıca Bahçelievler Belediyesi Yenibosna Kuleli Parkı içerisinde 'Pati Park' projesiyle köpekler için özel bir alan oluşturdu. Açılışa Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, hayvanseverler katıldı. "Pati Park"a 10 ayrı oyun ve eğitim aletleri konuldu. Parkı besledikleri hayvanlar ile ziyaret eden vatandaşların oldukça mutlu oldukları görüldü.
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Sokak hayvanları için tedavi merkezi
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