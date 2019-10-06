Son dakika haber: Akdeniz’de artçı depremler sürüyor! 6 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Ülkemizde yaşanan son dakika depremler vatandaşlarda panik yaratmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesine göre, Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde Akdeniz'deki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıları sürüyor. Peki en son depremler nerede oldu? İşte saniye saniye veriler ile 6 Ekim son depremler listesi...

SON DEPREMLER: AKDENİZ'DE 3.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ!

Yurtta yaşanan son dakika depremler korku ve paniğe yol açıyor. Bilindiği üzere depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre, Akdeniz Bölgesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.1 olarak açıklandı.

İşte bugün yaşanan son depremler;