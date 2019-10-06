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Son dakika haber: ’de artçı depremler sürüyor! 6 Ekim ve son depremler listesi

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre Bölgesi’nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ve 6 Ekim 2019 son depremler listesi ard arda gelen depremlerle merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.1 olarak açıklarken, deprem saat 08.57’de gerçekleşti. İşte 6 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 6.10.2019 11:34 Güncelleme Tarihi: 6.10.2019 11:34
Son dakika haber: Akdeniz’de artçı depremler sürüyor! 6 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Ülkemizde yaşanan vatandaşlarda panik yaratmaya devam ediyor. ve en son depremler listesine göre, 'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde Akdeniz'deki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıları sürüyor. Peki en son depremler nerede oldu? İşte saniye saniye veriler ile 6 Ekim son depremler listesi...

SON DEPREMLER: AKDENİZ'DE 3.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ!

Yurtta yaşanan son dakika depremler korku ve paniğe yol açıyor. Bilindiği üzere depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre, Akdeniz Bölgesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.1 olarak açıklandı.

İşte bugün yaşanan son depremler;

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Son dakika haber: Akdeniz’de artçı depremler sürüyor! 6 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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