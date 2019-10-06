Son dakika: Kardeşinin katiline sarılıp ağlamıştı! Dava sonrası şoke eden ölüm haberi!

Dünyanın konuştuğu son dakika haberine göre ABD'de görülen mahkeme sonrası şaşırtıcı gerçek ortaya çıktı. Ülkeyi ayağa kaldıran cinayet suçlamasına ilişkin görülen dava karara bağlandığında ölen adamın kardeşi, katil kadına sarılıp ağladı. Bunun üzerine mahkeme görgü tanıklarını dinledi. Mahkemede tanık olarak dinlenen Botham Jean komşusu Joshua Brown'ın duruşmadan 2 gün sonra kurşunlanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet ABD'deki Afro-Amerikalıların büyük tepkisine yol açtı.

İşte son dakika haberine ilişkin detaylar!