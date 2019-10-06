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Son dakika: Kardeşinin katiline sarılıp ağlamıştı! Dava sonrası şoke eden ölüm haberi!

’de görülen mahkeme son dakika haberi olarak ajanslarda yer aldı. suçlamasına ilişkin görülen dava karara bağlandığında mahkemeye katılan 'in kardeşi yerinden kalkmış ve erkek kardeşinin katiline sarılmıştı. Dünya basınında yer alan olayda şoke eden detaylar ortaya çıktı. Kurbanın kardeşi katile, "Seni affediyorum. Tanrı da eminim böyle düşünüyordur" demiş ve bunun ardından ikili ağlamaya başlamıştı. İşte şoke eden son dakika haberine ilişkin ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 6.10.2019 12:19 Güncelleme Tarihi: 6.10.2019 12:29
Son dakika: Kardeşinin katiline sarılıp ağlamıştı! Dava sonrası şoke eden ölüm haberi!

Dünyanın konuştuğu son dakika haberine göre 'de görülen mahkeme sonrası şaşırtıcı gerçek ortaya çıktı. Ülkeyi ayağa kaldıran suçlamasına ilişkin görülen dava karara bağlandığında ölen adamın kardeşi, katil kadına sarılıp ağladı. Bunun üzerine mahkeme görgü tanıklarını dinledi. Mahkemede tanık olarak dinlenen Botham Jean komşusu Joshua Brown'ın duruşmadan 2 gün sonra kurşunlanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet ABD'deki Afro-Amerikalıların büyük tepkisine yol açtı.

İşte son dakika haberine ilişkin detaylar!

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Son dakika: Kardeşinin katiline sarılıp ağlamıştı! Dava sonrası şoke eden ölüm haberi!
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